Сотовые операторы включены в перечень организаций, сотрудникам которых с 30 марта по 5 апреля не предоставлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Распоряжение об этом подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.
Шадаев указал, что сотовые операторы обеспечивают непрерывное предоставление услуг связи населению Российской Федерации. При этом выходить на работу обязаны как сотрудники, обеспечивающие связь, так и работники салонов, где принимают платежи, продают SIM-карты и средства связи, а также принимают претензии от абонентов.
В связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» прошу при подготовке рекомендаций работодателям в отношении применения (распространения) на работников режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года учитывать, что операторы связи обеспечивают непрерывное предоставление услуг связи населению Российской Федерации.
В текущей ситуации, с учетом предпринимаемых мер Правительства Российской Федерации по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции, особенно остро стоит вопрос по обеспечению текущего уровня сервиса и поддержанию работоспособности сети мобильной и фиксированной связи.
Готовность, качество и надежность работы сетей связи является одним из критически важных условий коммуникации граждан, эффективной работы органов власти, медицинских и других городских служб в условиях прогнозируемой повышенной нагрузки на сети связи.
С учетом изложенного прошу включить в разрабатываемые рекомендации положения о нераспространении режима нерабочих дней на этот период на операторов связи (включая салоны сотовой связи) и организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей.
Большинство торговых сетей, торгующих электроникой, не собираются закрывать магазины, вопреки указу президента. Только «Связной» сообщил о временной приостановке работе.
По состоянию на 28 марта в России зафиксировано 1264 заражённых вирусом COVID-19. 49 человек выздоровели, 7 умерли.
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Все ещё думают это не серьезно, а зря.
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