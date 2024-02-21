Самая удобная фишка Telegram наконец приходит в еще один мессенджер

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Приватный мессенджер Signal наконец объявил о внедрении никнеймов. Об этом сообщает Phone Arena.



Согласно источнику, использование юзернеймов в Signal будет идентично таковому в Telegram. Любой пользователь мессенджера сможет скрыть свой номер телефона и вместо этого выбрать себе уникальное имя на латинице. Оно будет использоваться для идентификации пользователя, а также упоминаний его в групповых чатах.







Скрыть свой номер можно будет от всех пользователей, даже если они знают ваш номер и попробуют найти вас в Signal. По умолчанию номер будет скрыт ото всех, но вы сможете изменить эту настройку по желанию. Любопытно, что без вашего желания собеседник не увидит ваше имя пользователя на странице с личной информацией. Никакого каталога юзернеймов с поиском людей по нему тоже не будет. Чтобы связаться с человеком, который скрыл свой номер, нужно знать его точный юзернейм.



Сейчас опция тестируется в бета-версии мессенджера и станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.