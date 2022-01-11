

Мессенджер Signal остался без своего генерального директора. Об этом написали в The Verge.



Согласно источнику, речь идет о Мокси Марлинспарке. Он являлся основателем и генеральным директором мессенджера Signal, который считается самым безопасным мессенджером в мире благодаря сквозному шифрованию по умолчанию во всех чатах.



«Каждый день меня поражает, насколько безграничным выглядит потенциал Signal, и я хочу привлечь кого-то со свежей энергией и стремлением максимально использовать его. … Я чувствую себя очень комфортно, оставляя пост генерального директора, благодаря нашей сплоченной команде», — Марлинспарк





Сам Макси не раскрыл, чем он собирается заниматься после ухода из Signal. Что же касается самого мессенджера — курс его развития вполне может сместиться ради привлечения аудитории. Есть вероятность, что новый генеральный директор проекта выберет путь популяризации мессенджера и



Ранее мы рассказали, что На данный момент обязанности генерального директора возьмет на себя исполнительный председатель Брайан Актон — он будет выполнять эту роль, пока для Марлинспарка не найдется достойная замена. За последние несколько месяцев были проведены несколько собеседований, но поиск претендента пока продолжается.Сам Макси не раскрыл, чем он собирается заниматься после ухода из Signal. Что же касается самого мессенджера — курс его развития вполне может сместиться ради привлечения аудитории. Есть вероятность, что новый генеральный директор проекта выберет путь популяризации мессенджера и конкуренции с такими мастодонтами индустрии, как WhatsApp Telegram . Впрочем, мода на приватность только набирает обороты, а значит Signal с его нынешним подходом к защите данных пользователя может набрать популярность и без смены курса.Ранее мы рассказали, что Signal интегрировал электронный кошелек для криптовалюты MobileCoin прямо в сам мессенджер.





