





Samsung Electronics представила сразу 12 мониторов высокого уровня в трех сериях — S6, S7 и S8. Все модели могут похвастаться 99%-ным охватом цветового пространства sRGB, поддержкой HDR10 и возможность вывода 1 миллиарда цветов.В линейке S6 самым интересным можно назвать 32-дюймовый S65UA: это сверхширокий QHD-монитор с разрешением 3440 × 1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, изогнутым экраном с радиусом 1000R, безрамочным дизайном и регулировкой наклона. Он также оснащен портом LAN, портом USB Type-C (скорость до 10 Гбит/с, поддержка зарядки до 90 Вт) и концентратором USB 3.0. Порт LAN можно использовать для функции пробуждения по локальной сети. Также можно добавить, что представители линейки S6 имеют поддержку технологии синхронизации изображения AMD FreeSync.В серии S7 два монитора: 27-дюймовый S70A и 32-дюймовый S70A. Они имеют плоские 4К-дисплеи, безрамочный дизайн и регулировку наклона. Серия S8 включает три модели: 32-дюймовый S80A, 27-дюймовый S80A и 27-дюймовый S80UA. Все эти модели также оснащены плоскими экранами с разрешением 4K и имеют эргономичную регулировку поворота и наклона. Топовая модель S80UA имеет порт USB Type-C с поддержкой зарядки до 90 Вт и скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.Ознакомиться с полными характеристиками мониторов можно в таблице ниже:Стоимость всех представленных мониторов Samsung объявит позже.