Samsung Electronics представила сразу 12 мониторов высокого уровня в трех сериях — S6, S7 и S8. Все модели могут похвастаться 99%-ным охватом цветового пространства sRGB, поддержкой HDR10 и возможность вывода 1 миллиарда цветов.
В линейке S6 самым интересным можно назвать 32-дюймовый S65UA: это сверхширокий QHD-монитор с разрешением 3440 × 1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, изогнутым экраном с радиусом 1000R, безрамочным дизайном и регулировкой наклона. Он также оснащен портом LAN, портом USB Type-C (скорость до 10 Гбит/с, поддержка зарядки до 90 Вт) и концентратором USB 3.0. Порт LAN можно использовать для функции пробуждения по локальной сети. Также можно добавить, что представители линейки S6 имеют поддержку технологии синхронизации изображения AMD FreeSync.
В серии S7 два монитора: 27-дюймовый S70A и 32-дюймовый S70A. Они имеют плоские 4К-дисплеи, безрамочный дизайн и регулировку наклона. Серия S8 включает три модели: 32-дюймовый S80A, 27-дюймовый S80A и 27-дюймовый S80UA. Все эти модели также оснащены плоскими экранами с разрешением 4K и имеют эргономичную регулировку поворота и наклона. Топовая модель S80UA имеет порт USB Type-C с поддержкой зарядки до 90 Вт и скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.
Ознакомиться с полными характеристиками мониторов можно в таблице ниже:
Стоимость всех представленных мониторов Samsung объявит позже.
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