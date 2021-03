Фокус на текущих задачах

В наши дни практически не осталось задач, с которыми бы не справился смартфон – он может использоваться для выполнения самых разных дел, от съемки контента для проведения банковских операций, причем все это доступно вам, где бы вы ни находились, всего в несколько тапов по экрану. Samsung постоянно работает над улучшением пользовательского опыта, стремясь сделать его более интуитивным.Оболочка One UI была представлена в ноябре 2018 года. Она сделала смартфоны удобнее для миллионов пользователей. После первоначального запуска Samsung продолжала улучшать ее интерфейс, и спустя два года, в декабре 2020 года, компания запустила версию One UI 3, а с 18 февраля вышла новая версия под номером 3.1. Что же нового приготовила компания?«Сегодня пользователям доступны устройства самых разных типов – от планшетов и складных гаджетов до обычных смартфонов, вместе с этим увеличилось и количество доступных им функций и возможностей, – говорит главный дизайнер пользовательских интерфейсов Чонгун Чой (Jeonggun Choi). – С ростом доступной функциональности нам потребовалось внести изменения в принципы организации пользовательского интерфейса, чтобы сделать его максимально удобным». Независимо от того, работает ли приложение на Galaxy S21, Galaxy Tab или складном смартфоне Galaxy Z, пользовательский интерфейс всегда оптимизирован для каждого устройства.Например, при работе с приложением Samsung Notes на смартфонах с дисплеями обычного размера пользователи могут получить доступ к меню приложения, нажав кнопку навигации в верхнем левом углу экрана. В то же время на устройствах серий Galaxy Z Fold и Tab пользователям доступны все преимущества большего дисплея, при этом все меню будет всегда у них на виду, без необходимости дополнительных манипуляций.В рамках этого четвертого принципа Samsung также улучшила удобство просмотра и повысила доступность интерфейса и добавила рекомендации дополнительных функций. Например, когда у пользователя с ослабленным зрением включены высококонтрастные шрифты, оболочка One UI предложит ему включить другие возможности, улучшающие «читаемость», такие как полужирный шрифт (Bold font) или темный режим (Dark mode) на экране «Рекомендовано для вас» (Recommended for you). Кроме того, оболочка One UI избавляет пользователей от необходимости перебора различных меню, позволяя им отключать любые включенные функции универсального доступа с одного экрана.«Функции универсального доступа настолько разнообразны, что зачастую бывает трудно освоить их в полной мере, – говорит Чонгун Чой. – Экран «Рекомендовано для вас» делает работу с ними удобнее и помогает пользователям извлечь максимум из доступных возможностей, определяя и рекомендуя именно те, которые могут понадобиться. Мы также упростили включение этих функций только при необходимости, позволив пользователям управлять ими на одной странице».Еще одной «фишкой» оболочки One UI 3 стала возможность удобного переключения между смартфонами, планшетами и ноутбуками.«В обновленной оболочке также была представлена новая функция Continue apps on other devices, благодаря которой пользователи могли запускать приложения на смартфоне, а затем продолжать работать с ними на планшете – будь то просмотр веб-страниц или составление заметок в Samsung Notes, – говорит Мин-Ён Чанг (Min-Young Chang), дизайнер пользовательских интерфейсов в Samsung. – Пользователи также могут копировать текст на телефоне и вставлять его уже на планшете».Кроме того, пользователи могут подключить клавиатуру Book Cover Keyboard как к планшету, так и к смартфону с помощью функции совместного использования беспроводной клавиатуры. В то же время новая функция автоматического переключения (Auto Switch) автоматически подключает наушники Galaxy Buds к любому устройству, на котором воспроизводится мультимедиа, так что пользователи могут с легкостью переключаться между своими смартфонами и планшетами.Возможности продолжения работы на других устройствах реализованы не только для мобильных устройств, но и для другой техники, например, телевизоров. Начиная с версии One UI 3, пользователям доступно приложение Smart View, позволяющее просматривать на телевизоре не только мультимедийный контент со своего смартфона, но и изображение с камеры смартфона. Такая функциональность будет особенно полезна тем, кто тренируется дома, так как с ней можно сравнивать свои движения с движениями своего виртуального инструктора.«Начиная с обновления One UI 3.1, пользователи могут в одно касание транслировать свои видеозвонки в Google Duo на телевизор, – говорит Чонгун Чой. – Поскольку все больше людей используют видеочаты для общения с родными и для проведения виртуальных совещаний с коллегами, такая функциональность становится особенно актуальной».Смартфоны стали средством самовыражения. С последними обновлениями у пользователей появляется множество новых способов сделать свое устройство особенным. «Мы реализовали широкий спектр функций, позволяющих превратить смартфон в средство выражения своей индивидуальности, – говорит Чонгун Чой. – Можно настроить интерфейс Galaxy под себя, например, выбрав видео в качестве экрана входящего и исходящего вызова или изменив обои в приложении «Сообщения».«Сначала мы проанализировали использование каждой функции, доступной в предыдущих моделях, – говорит Мин-Ён Чанг. – После ранжирования функций на основе их популярности мы переместили наиболее часто используемые наверх, скрыв наименее используемые, тем самым мы упростили панель быстрого доступа».Еще одним обновлением в оболочке One UI 3.1 стала интеграция режима Digital Wellbeing’s Bedtime mode и приложения «Часы». После запуска приложения, пользователи могут нажать на кнопку «Узнать больше» (See More), и затем установить настройки режима сна (Set bedtime), указав время отхода ко сну и пробуждения. Больше не нужно переключаться между двумя приложениями, что упрощает и ускоряет настройку режима сна.«Пользователи могут не знать обо всех доступных обновлениях дизайна оболочки One UI, но эти улучшения в совокупности помогают быстрее и эффективнее работать с различными функциями и управлять ими. Даже если это сэкономит 1-2 секунды времени, я думаю, оно того стоит, – говорит Чонгун Чой. – Дизайнеры One UI намерены и дальше придумывать решения, которые бы радовали наших пользователей и повышали уровень удовлетворенности при работе с устройствами Galaxy».