

На прошедшем мероприятии Samsung объявила об изменениях в процессе выхода обновлений ПО Android для своих смартфонов. На это обратили внимание в зарубежном ресурсе Gizmochina.



Samsung решила потеснить Apple в плане долгосрочных обновлений ПО и объявила, что теперь её смартфоны будут получать новые версии Android вдвое дольше. До сих пор в вопросе выпуска вендорами новых версий Android для своих смартфонов негласным стандартом является срок в два года. То есть, купив почти любой из современных брендовых устройств, вы совершенно точно получите одну или две версии Android, следующие за «коробочкой» сборкой. Однако для владельцев нескольких моделей смартфонов Samsung теперь есть хорошие новости.



Согласно заявлению компании, теперь её устройства будут получать четыре новых версии Android — то есть, Samsung обещает полноценно обновлять их в течение четырех лет. Изменение затронет несколько текущих моделей: линейки Galaxy S22 и Galaxy Tab S8, прошлогодние Galaxy S21, а также Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Конечно же, все будущие модели смартфонов и планшетов Samsung тоже попадают под это нововведение.



До сих пор лидером по длительности поддержки своих устройств остается Apple. Её iPhone и iPad получают новые версии iOS/iPadOS в течение 5-6 лет, после чего компания периодически выпускает для них патчи безопасности в рамках последней поддерживаемой ими iOS/iPadOS. Например, iPad Air, вышедший в 2013 году на iOS 7, получил обновление до iOS 12, после чего Apple обновила его еще несколько раз ради безопасности. А iPhone 6S, вышедший в 2015-м, сейчас работает на самой актуальной iOS 15. Если Samsung начнет обновлять свои смартфоны в течение как минимум четырех лет, компания вплотную приблизится к «яблочному» эталону или даже нивелирует его.





