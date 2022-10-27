Samsung реализовала функцию, которая срочно нужна Apple

Режим обслуживания скроет ваши личные данные и установленные приложения.С выходом новых версий iOS Apple значительно улучшила защиту личных данных от посторонних глаз. Однако если дело доходит до ремонта или сервисного обслуживания, то приходится либо все удалять подчистую, либо надеяться, что добросовестные сотрудники не заглянут в ваши фото.Samsung разработала более надежную систему конфиденциальности. Режим обслуживания скрывает личные данные без надобности удалять что-либо.Как объясняют в Samsung, опция находится в настройках батареи и для её активации необходима перезагрузка смартфона. Когда режим включен, сотрудник сервисного центра не сможет видеть личную информацию, включая фото, документы, сообщения и все установленные пользователем приложения.Такой сценарий гораздо удобнее, чем удаление данных, пусть даже временное.