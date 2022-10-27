iPhone Гайды

Как отправлять скриншоты с iPhone, не сохраняя их в галерее

Фархад

Screenshot iOS 16


В iOS 16 и iPadOS 16 появилась новая опция, которая позволяет вставить только что сделанный скриншот в нужное приложение, не сохраняя его в галерее. Рассказываем, для чего она нужна.

Apple обновила дизайн интерфейса создания скриншотов на iPhone и iPad — теперь пользователи могут не только отредактировать снимок экрана, но и сразу скопировать его в буфер обмена для вставки в любое приложение без забивания памяти гаджета ненужными изображениями. Для справки: один скриншот на iPhone 13 Pro Max может весить ~20 МБ, а фотография — 1,5 МБ (не ProRaw).

Photos iOS 16

Иными словами, компания автоматизировала процесс переноса скриншотов в другие приложения. Это нововведение позволяет существенно сэкономить время, поскольку больше не нужно сохранять снимок экрана, импортировать его из приложения Фото в нужную программу, а затем удалять картинку, чтобы она не занимала память в iPhone или iPad.

iOS Screenshots

Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо:
  1. Одновременно нажать на кнопки блокировки экрана и повышения громкости (или Home в iPhone SE 3 и iPhone 8) для создания скриншота;
  2. Нажать на миниатюру изображения в левом нижнем углу экрана;
  3. Внести необходимые изменения с помощью инструментов разметки;
  4. Нажать на кнопку «Готово» в левом углу и выбрать опцию «Скопировать и удалить»;
  5. Теперь можно переключиться на другое приложение и вставить изображение, нажав на поле ввода.
Screenshots iPadOS 16

Из наиболее интересных сценариев применения этой функции можно рассмотреть отправку скриншотов в мессенджерах или по почте, а также быструю вставку снимков в приложения для работы с графикой и видео. 

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Комментарии

Andrey Mironov
+12
Andrey Mironov
Делаю скриншот, в правом верхнем углу выбираю отправить, отправляю и удаляю. Profit. Даже редактировать не обязательно
час назад в 19:25
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Mers
+4141
Mers
Лучше напишите, как быстро перевести свежеиспеченный скриншот! Из меню выбора приложений пропало родное приложение «Перевод». Теперь нужно входить в приложение и уже оттуда его (скрин) добавлять в переводчик. На iOS 15 все было, а потом исчезло🤬
41 минуту назад
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