Как отправлять скриншоты с iPhone, не сохраняя их в галерее

Одновременно нажать на кнопки блокировки экрана и повышения громкости (или Home в iPhone SE 3 и iPhone 8) для создания скриншота; Нажать на миниатюру изображения в левом нижнем углу экрана; Внести необходимые изменения с помощью инструментов разметки; Нажать на кнопку «Готово» в левом углу и выбрать опцию «Скопировать и удалить»; Теперь можно переключиться на другое приложение и вставить изображение, нажав на поле ввода.

В iOS 16 и iPadOS 16 появилась новая опция, которая позволяет вставить только что сделанный скриншот в нужное приложение, не сохраняя его в галерее. Рассказываем, для чего она нужна.Apple обновила дизайн интерфейса создания скриншотов на iPhone и iPad — теперь пользователи могут не только отредактировать снимок экрана, но и сразу скопировать его в буфер обмена для вставки в любое приложение без забивания памяти гаджета ненужными изображениями. Для справки: один скриншот на iPhone 13 Pro Max может весить ~20 МБ, а фотография — 1,5 МБ (не ProRaw).Иными словами, компания автоматизировала процесс переноса скриншотов в другие приложения. Это нововведение позволяет существенно сэкономить время, поскольку больше не нужно сохранять снимок экрана, импортировать его из приложения Фото в нужную программу, а затем удалять картинку, чтобы она не занимала память в iPhone или iPad.Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо:Из наиболее интересных сценариев применения этой функции можно рассмотреть отправку скриншотов в мессенджерах или по почте, а также быструю вставку снимков в приложения для работы с графикой и видео.