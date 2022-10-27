Apple Watch теперь можно полностью управлять с iPhone. Рассказываем, как это настроить

Откройте на смартфоне приложение «Настройки»; Перейдите в раздел «Универсальный доступ» > «Видеоповтор Apple Watch»; Включите опцию видеоповтора.

С выходом iOS 16 и watchOS 9 владельцам трёх последних поколений Apple Watch стала доступна новая интересная фича — теперь они могут управлять всеми функциями своих смарт-часов прямо с экрана iPhone.Функция под названиемтранслирует на iPhone всё происходящее на экране часов и позволяет управлять ими через протокол AirPlay. Apple отмечает, что опция предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — так им будет проще и быстрее взаимодействовать с носимым гаджетом. Тем не менее это нововведение может быть полезным и для всех остальных пользователей.видеоповтор Apple Watch доступен только на Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7 и Apple Watch Series 8 с watchOS 9.Как управлять Apple Watch с экрана iPhone:Теперь на экране ‌iPhone‌ визуализируются ваши Apple Watch. Помимо виртуального дисплея часов, вы также можете взаимодействовать с боковой кнопкой и цифровым колёсиком в основном меню и во всех приложениях.Если вы планируете часто пользоваться этой функцией, то вы можете настроить её запуск по тройному нажатию кнопки включения — перейдите в менюи выберите