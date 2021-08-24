

Samsung в своей новой рекламе потроллила Стива Джобса, который умер в 2011 году. Этот шаг вызвал большой резонанс в сети.



Речь идет об описании одной из тем веб-приложения Samsung iTest, о котором мы упоминали ранее. Этот ресурс позволяет попробовать интерфейс фирменной One UI от Samsung на экране iPhone. В рекламной аннотации к стандартной теме оформления говорится:



«Все пользователи Samsung уникальны, и им нравится, что их телефоны тоже уникальны. Любители носить водолазки не должны диктовать вам, как выглядит ваш телефон. Ознакомьтесь с несколькими темами оформления.»







Очевидно, что фразой про «любителей носить водолазки» Samsung хотела напомнить о Стиве Джобсе, который неизменно носил синие джинсы, кроссовки и водолазку, в том числе и во время проведения презентаций Apple. Это отличало его от руководителей других корпораций, которые зачастую носили офисную одежду, такую, как костюмы и туфли. Похоже, Samsung таким «топорным» способом намекает, что Apple жестко формирует своим фанатам.



В сети уже появилось множество критики и хейта в адрес корейской компании. Пользователи считают, что такие отсылки недопустимы и звучат слишком пошло. Некоторые даже призвали бойкотировать продукцию Samsung, чтобы компания извинилась и убрала спорную фразу из описания iTest.



Ранее мы Очевидно, что фразой про «любителей носить водолазки» Samsung хотела напомнить о Стиве Джобсе, который неизменно носил синие джинсы, кроссовки и водолазку, в том числе и во время проведения презентаций Apple. Это отличало его от руководителей других корпораций, которые зачастую носили офисную одежду, такую, как костюмы и туфли. Похоже, Samsung таким «топорным» способом намекает, что Apple жестко формирует своим фанатам.В сети уже появилось множество критики и хейта в адрес корейской компании. Пользователи считают, что такие отсылки недопустимы и звучат слишком пошло. Некоторые даже призвали бойкотировать продукцию Samsung, чтобы компания извинилась и убрала спорную фразу из описания iTest.Ранее мы рассказали о конфликте между Samsung и российскими властями — сейчас в суде решается участь платежной системы Samsung Pay.





