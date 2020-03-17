Надеемся, что вы особо не рассчитывали на PlayGalaxy Link от Samsung, чтобы порубиться в игры для ПК на своем смартфоне. Компания незаметно объявила о его закрытии. Это произойдет 27 марта. Корейский производитель сослался на «изменения внутренней политики» и пообещал «более эффективно сосредоточить свои ресурсы» на новых продуктах.



На самом деле этому может быть вполне простое объяснение. Samsung объявила на презентации Galaxy S20 о своем сотрудничестве с Microsoft в сфере потоковых игр, результаты которого должны быть представлены позже в 2020 году. Неудивительно, что в таком ключе компания посчитала свою совместную работу с производителем Xbox более жизнеспособной, чем тратить ресурсы на развитие дублирующего сервиса.



PlayGalaxy Link уже успел столкнуться с серьезными трудностями. В условиях прямой конкуренции между Steam Link от Valve с сервисами по подписке, такими как Google Stadia и GeForce Now, нет необходимости в дополнительной платформе, которая жестко привязана к определенному бренду смартфонов. Сотрудничество с Microsoft может привести к созданию лучшего сервиса для полноценного противостояния с уже действующими «игроками».





