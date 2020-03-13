Компания Samsung запустит в своих фирменных магазинах бесплатную услугу Galaxy Sanitizing по дезинфекции смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других гаджетов. Она будет оказываться в том числе в России.
Любой владелец продукции Samsung сможет прийти в салон или сервисную мастерскую и попросить специалиста произвести дезинфекцию своих устройств. Сотрудник компании на несколько секунд поместят гаджет в специальный прибор с ультрафиолетовой лампой, излучение которой убьёт всевозможные микробы и вирусы.
Эта мера, по мнению Samsung, способствует борьбе с распространением коронавируса. Samsung, в отличие от Apple, не рекомендует пользователям самостоятельно чистить устройства с помощью салфеток или тряпочек, смоченных дезинфицирующей жидкостью. Во-первых, её химический состав может оказаться губительным для поверхности устройства и оставить на нём неубираемые следы. Кроме того, эта жидкость в сочетании с излишним усилием при протирке может стереть с экрана олеофобное покрытие, а оно в том числе защищает гаджет от загрязнения.
Бесконтактное воздействие ультрафиолета не повреждает экран или корпус, при этом оно уничтожает любые микроскопические организмы, находящиеся как на поверхности, так и внутри гаджета. Не исключено, что подобные меры по борьбе с коронавирусом будут предприниматься не только Samsung, но и другими производителями.
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