Tor

Саратовский суд определил судьбу Tor

Александр



Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение нижестоящего суда об ограничении доступа к браузеру Tor в России. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Доступ к Tor (в частности, сайту, через который распространяется этот браузер) в России блокируется с 1 декабря 2021 года, хотя решение суда о блокировке было принято ещё в 2017 году. Решение принято по иску саратовской прокуратуры, которая нашла на сайте Tor инструкцию по обходу блокировок и получению доступа к сайтам, которые в России признаны запрещёнными.

Компания The Tor Project добилась отмены решения суда, но при новом рассмотрении дела Ленинский районный суд Саратова вновь удовлетворил требования прокуратуры об ограничении доступа к Tor. Ответчик вновь попытался оспорить это решение, но — неудачно.

Tor запутывает следы пользователя в интернете, несколько раз подменяя IP-адреса. Этот браузер позволяет пользоваться даркнетом и открывать сайты, которые не работают в обычных браузерах.

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Источник:
РИА Новости
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