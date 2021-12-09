По данным «Роскомсвободы», в России отменена блокировка Tor, продолжавшаяся чуть больше недели. IP-адреса, используемые этим проектом, снова доступны, остаётся заблокированным только сайт torproject.org.

Tor был заблокирован 2 декабря у большинства российских операторов связи и провайдеров интернета, при этом Роскомнадзор официально не объявлял о блокировке. Только 7 декабря ведомство потребовало от Tor удалить запрещённую информацию — призыв на сайте проекта к развёртыванию собственных серверов на компьютерах пользователей. Затем стало известно, что сайт Tor был заблокирован по решению Саратовского районного суда посёлка Дубки, принятому ещё в 2017 году.

Tor предоставляет доступ в даркнет, то есть теневую часть интернета, недоступную в обычных браузерах. На сайтах, которые открываются в Tor, можно приобрести нелегальные товары и услуги. По сути Tor — это браузер, запутывающий ведущие к пользователю следы многослойной подменой IP-адресов, геолокации и данных о браузере и компьютере. По статистике, его используют около 300 тысяч россиян, это 15% от общего числа пользователей Tor.

Обновлено в 14:35:

«Роскомсвобода» сообщает, что узлы и сети Tor снова попали под блокировку. На проблемы с работой проекта сообщили абоненты провайдера МГТС. Кроме того, в сетях «МегаФона» перестал работать VPN-сервис Psiphon.



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