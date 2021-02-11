Карты без пластикового носителя — это будущее наших ежедневных расчётов. Отсутствие физического носителя никак не влияет на свойства карты, но значительно сокращает время на её оформление и получение. С развитием бесконтактных платежей классическая банковская карта постепенно уходит на задний план и теряет актуальность. Мы всё активнее совершаем покупки онлайн, в торговых точках часто расплачиваемся смартфоном, умными часами, а с недавних пор благодаря новейшим биометрическим решениям оплаты по лицу достаточно одного взгляда в камеру. Уже многие наши клиенты, которые дистанционно активируют свои карты и вовсе не забирают ʺпластикʺ, а каждая десятая новая карта, которую открывают наши клиенты, именно цифровая. Таким образом, клиенты, выбирая карту без пластика, вносят свой небольшой, но важный вклад в сохранение окружающей среды», — рассказал Игорь Ковалёв, и. о. директора дивизиона «Кошелек клиента» «Сбербанка».







«Сбер» предложил отказаться от пластиковых карт — теперь в приложении «Сбербанк Онлайн» можно выпустить виртуальную карту, которая по своим возможностям почти не уступает пластику.Виртуальная карта активируется моментально после оформления. Её можно использовать для оплаты покупок как в интернете, так и в обычных магазинах, но во втором случае придётся привязать её к смартфону, смарт-часам или фитнес-браслету с поддержкой NFC. Она также позволяет совершать и принимать денежные переводы и снимать наличные в банкомате.В любой момент после оформления виртуальной карты можно заказать её пластиковый вариант. На начальном этапе доступно оформление «СберКарты» и «СберКарты Тревел», а в дальнейшем такой формат выпуска появится и для других видов карт.