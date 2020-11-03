





«Сбер» добавил своему бесконтактному платёжному сервису SberPay поддержку карт, эмитированных платёжной системой Mastercard. До сих пор он поддерживал лишь карты Visa, а с системой МИР он по-прежнему несовместим.SberPay работает по аналогии с Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и другими подобным сервисами. Пользователь может добавить свою карту в мобильное приложение и расплачиваться в терминалах с поддержкой бесконтактных платежей с помощью смартфона. SberPay встроен в приложение «Сбербанк Онлайн» и работает на любых смартфонах, оснащённых модулем NFC.До 29 ноября 2020 года «Сбер» и Mastercard проводят акцию, призванную привлечь к SberPay новых пользователей. Клиенты, привязавшие к SberPay карту Mastercard от «Сбера» получат дополнительные бонусы лояльности «Спасибо», а пятерым пользователям, выбранных случайным образом, будет начислено по 1 000 000 бонусов, которые можно потратить у партнёров «Сбера» для полной или частичной оплаты товаров из расчёта один бонус равен одному рублю.