«Сбербанк» объявил о планах увеличить свою долю в Rambler Group с 46,5% до 55%. Банк выкупит 6,95% акций Rambler у Era Capital и ещё 1,5% у A&NN. В рамках этой сделки он инвестирует в компанию около двух миллиардов долларов, чтобы обеспечить ей «абсолютное лидерство на рынке», сказано в пресс-релизе.
Часть инвестиций будет пущена на развитие онлайн-кинотеатра Okko. Уже в 2021 году её планируется сделать «крупнейшей ОТТ-платформой России». Другие средства также будут направлены на развитие продуктовой и технологической составляющей медиасервисных проектов Rambler&Co.
Рафаэль Абрамян, генеральный директор Rambler Group:
На сегодняшний день платящая аудитория Okko утроилась относительно аналогичного показателя до сделки со «Сбербанком». Аудитория медиасервисных проектов Rambler& Co с этого момента увеличилась на 20% и в марте 2020 достигла 66 млн, а число билетов, реализованных в 2019 году через онлайн-сервис «Рамблер/касса», по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в два раза и составило 24 млн. Привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергии со «Сбербанком» позволит нам агрессивнее наращивать рыночные доли всех наших проектов.
Ранее «Сбербанк» тесно сотрудничал с «Яндексом». Компании, например, совместно запустили маркетплейс «Беру». В июле 2020 года «Сбербанк» выкупил у «Яндекса» сервис «Яндекс.Деньги», а «Яндекс» в свою очередь выкупил у «Сбербанка» сервис «Яндекс.Маркет». Сейчас у этих компаний нет совместных проектов.
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