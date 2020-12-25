War Thunder — самая масштабная бесплатная многопользовательская онлайн-игра из числа посвященных боевой технике Второй мировой и холодной войн. Авиация, наземные силы и флот сражаются вместе в одном бою, как это и происходило в настоящих сражениях.

Cuisine Royale — брутальный онлайн-шутер, действие которого разворачивается в красивейших уголках Земли. Игрок должен выжить, сражаясь с противниками огнестрельным и холодным оружием, а также используя сверхъестественные способности и мистические ритуалы.

Crossout — постапокалиптический MMO-экшн, в котором можно собрать из десятков деталей бронемашину уникального дизайна, а затем сразиться на ней в жарких многопользовательских боях.







«Сбер» запустил в России игровой сервис SberPlay. С 25 декабря он стал доступен обладателям телеприставки SberBox, причём на период бета-теста доступ к нему предоставляется бесплатно.SberPlay позволяет запускать высокотребовательные игры на телевизоре или мониторе без использования компьютера. Графика обрабатывается в облаке на серверах «Сбера», а на экран передаётся интерактивное изображение.В SberPlay доступно более 30 тысяч игр от различных дистрибуторов и популярных магазинов. Если какая-либо игра уже приобретена в стороннем магазине, в SberPlay её можно запустить бесплатно.SberPlay предлагает бесплатно несколько игр от российской студии Gaijin Entertainment, в том числе:В комплектацию телеприставки SberBox не входит геймпад, но отдельно продаются специальные накладки-джойстики, превращающие в игровой контроллер любой смартфон с установленным приложение «Сбер Салют». К ней также можно подключать геймпады от Xbox или PlayStation 4 второй ревизии и выше. В настоящее время поддерживается подключение всего одного геймпада, а в будущем будет реализован полноценный локальный мультиплеер.Тестовый бета-период с бесплатным доступом к играм в SberPlay продлится месяц — до 25 января 2021 года. На каких условиях этот сервис будет работать в дальнейшем, пока неизвестно.