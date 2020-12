На первое место по количеству прослушиваний в России вышел MORGENSHTERN, который успел за этот год побывать в гостях у Дудя, Урганта и выпустить серию хитов с Элджеем, Тимати и Lil Pump. Второй по популярности стала поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артёмом Умрихиным, — Artik & Asti. Российская певица Zivert — на третьем месте в рейтинге, а на четвертом — GAYAZOV$ BROTHER$.Если посмотреть на статистику в федеральном разрезе, тоArtik & Asti стала абсолютными лидерами в Южном, Сибирском и Дальневосточном округах. Zivert оказалась фаворитом Центрального, Северо-Западного и Уральского округа, а MORGENSHTERN чаще всего слушают в Приволжье.Также пользователи чаще других артистов предпочитали рэп-дуэты HammAli & Navai и Miyagi & Andy Panda, Мэвла, Тиму Белорусских, Ramil', Макса Коржа, Фогеля, Тайпан, Agunda, Niletto, Крида, Little Big и Артура Пирожкова. Самой востребованной иностранной певицей по версии пользователей «СберЗвука» стала Билли Айлиш.Альбомом года выбрали « 7 (Part 2) » от Artik & Asti. На втором месте по прослушиваниям — « Vinyl #1 » от Zivert, на третьем — « Кредо » GAYAZOV$ BROTHER$. Закрывают топ-5 « ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ » от MORGENSHTERN « The Kids Are Coming » от Tones And I.В топе поисковых запросов лидером оказался «Моргенштерн», на третьем месте — Zivert. А между ними, на втором месте — группа «Ленинград», хотя коллектив не выпускал новых релизов в 2020 году. Кроме того, пользователи чаще всего искали Басту, Егора Крида, Jony, Сектор Газа, Miyagi & Andy Panda, Лободу, Guf, Короля и Шута, Скриптонита, Руки Вверх и Клаву Коку.Что касается музыкальных жанров, то в 2020 году поп-музыка и хип-хоп — два лидирующих направления во всех регионах России. Два наименее популярных жанра — психоделический рок и трип-хоп. Любопытно, что на юге России чаще, чем в других регионах, ищут детскую музыку и караоке-версии популярных песен. Классику чаще всего включают на Урале и Дальнем Востоке. В Сибири больше, чем в других регионах, слушают прогрессив-хаус и гаражный рок.Самые прослушиваемые подкасты — «Гражданин Ч», «История убийств», «Модель для сборки», «Летчицы», «Без срока давности», «Дело Джека Потрошителя» и «Падение гигантов».Во время карантина люди тратили больше времени на музыку — с апреля по июнь 2020 года, в период локдауна, среднее время прослушивания в день одним пользователем выросло на 6%.Несмотря на карантин, самыми популярными ситуативными плейлистам стали « Музыка в машину », «За рулем» и « Вечеринка ». Подборка с песнями для изоляции «Останьтесь дома» тоже вошла в топы. Также среди самых прослушиваемых плейлистов — «Тренировка» и «Релакс».