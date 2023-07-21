Шесть способов понять, что вас заблокировали в Telegram

Доставка сообщений. Если спустя несколько дней или даже недель на ваших сообщениях грустит одна галочка, значит есть шанс, что собеседник внес вас в блок и даже не получает сообщений.

Если спустя несколько дней или даже недель на ваших сообщениях грустит одна галочка, значит есть шанс, что собеседник внес вас в блок и даже не получает сообщений. Фото профиля. Если пользователь Telegram вас забанил, то вы перестанете видеть его аватарку — вместо картинки или фотографии появится цветной кружок и белые буквы. Учтите: есть шанс, что он просто запретил просмотр фото для других.

Если пользователь Telegram вас забанил, то вы перестанете видеть его аватарку — вместо картинки или фотографии появится цветной кружок и белые буквы. Учтите: есть шанс, что он просто запретил просмотр фото для других. Статус. Даже если собеседник находится в сети и активно чатится с другими, вы, попав в его блок-лист, не увидите статуса «В сети» рядом с его ником.

Даже если собеседник находится в сети и активно чатится с другими, вы, попав в его блок-лист, не увидите статуса «В сети» рядом с его ником. Активность. В продолжение предыдущего пункта: после своей блокировки вы увидите рядом с именем пользователя вечную надпись «Был очень давно», даже если он регулярно заходит в мессенджер.

В продолжение предыдущего пункта: после своей блокировки вы увидите рядом с именем пользователя вечную надпись «Был очень давно», даже если он регулярно заходит в мессенджер. Звонки. Находясь в блок-листе, вы не сможете звонить пользователю — Telegram будет постоянно отображать «Сбой вызова». Отправлять ему голосовые сообщения тоже не получится.

Находясь в блок-листе, вы не сможете звонить пользователю — Telegram будет постоянно отображать «Сбой вызова». Отправлять ему голосовые сообщения тоже не получится. Групповые чаты. Вы не сможете добавить пользователя, который вас забанил, в групповой чат, так что этот факт легко проверить. Помните: человек может просто выставить запрет на добавление его куда бы то ни было не только для вас, а для всех.

В последние несколько лет Telegram стремительно набрал популярность благодаря своей функциональности и активной базе фанатов, которые «перетащили» в него даже тех знакомых, которые не планировали этого делать. Но несмотря на обилие функций, Telegram до сих пор не показывает пользователя, что собеседник его заблокировал. Это можно понять лишь по ряду косвенных признаков: