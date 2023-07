Telegram наконец добавит полезную настройку, которая давным-давно есть в WhatsApp

Популярный мессенджер Telegram может получить полезную настройку приватности профиля в грядущем обновлении. Об этом пишет TG Info.Согласно источнику, на «платформе переводов» Telegram появилось упоминание нового флажка настроек. Он выглядит как Who can see my bio и переводится как «Кто может видеть моё описание профиля». Судя по всему, Telegram готовится внедрить опциональный запрет на просмотр информации «О себе» — пользователь сможет решать сам, кому позволить читать этот блок.