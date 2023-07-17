Telegram наконец добавит полезную настройку, которая давным-давно есть в WhatsApp



Популярный мессенджер Telegram может получить полезную настройку приватности профиля в грядущем обновлении. Об этом пишет TG Info.



Согласно источнику, на «платформе переводов» Telegram появилось упоминание нового флажка настроек. Он выглядит как Who can see my bio и переводится как «Кто может видеть моё описание профиля». Судя по всему, Telegram готовится внедрить опциональный запрет на просмотр информации «О себе» — пользователь сможет решать сам, кому позволить читать этот блок.





Популярный мессенджер Telegram может получить полезную настройку приватности профиля в грядущем обновлении. Об этом пишет TG Info.Согласно источнику, на «платформе переводов» Telegram появилось упоминание нового флажка настроек. Он выглядит как Who can see my bio и переводится как «Кто может видеть моё описание профиля». Судя по всему, Telegram готовится внедрить опциональный запрет на просмотр информации «О себе» — пользователь сможет решать сам, кому позволить читать этот блок.



Сейчас описание профиля в Telegram может увидеть любой пользователь, независимо от того, знаком ли он с человеком и есть ли он у него в контактах, а также независимо от его настроек приватности. Удивительно, что в мессенджере, ориентированном на приватность, до сих пор нет возможности скрыть информацию о себе — конкурирующий с ним WhatsApp уже давно предлагает такую опцию.