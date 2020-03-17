Онлайн-сервисы с фильмами и сериалами решили воспользоваться начинающимся карантином из-за коронавируса COVID-19. Многие из них обнулили стоимость подписки или значительно снизили её.
Актуальные предложения онлайн-кинотеатров:
- Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ ко всем сериалам, фильмам и реалити-шоу, созданным холдингом «Газпром-медиа».
- Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» сделал доступ бесплатным на 45 дней по промокоду KARANTIN для тех, у кого нет действующей подписки. Также он бесплатно открыл доступ к сервису «Яндекс.Плюс», который позволяет пользоваться всеми возможностями «Яндекс.Музыки», кататься на такси и каршеринге со скидкой и получать бесплатную доставку товаров из маркетплейса «Беру» при заказе от 500 рублей.
- Онлайн-кинотеатр ivi предоставил доступ к 80 0000 фильмов и сериалов на 30 дней за 1 рубль.
- Сервис Combo от Mail.ru Group предоставил скидку 50% на подписку по промокоду COMBO99. Подписка открывает доступ к онлайн-кинотеатрам Okko и «МегаФон ТВ».
- Okko предоставил бесплатный доступ к пакету подписок «Оптимум» на 14 дней. Чтобы получить промокод, нужно написать фразу «OkkoBro» в VK-сообществе Okko, приложив фото, которое подтверждает, что вы находитесь дома.
- «Okko Спорт» открыл бесплатный доступ к архиву играм Английской Премьер-лиги. Там же можно бесплатно можно посмотреть обзоры сезонов и записи лучших голов.
- More.tv предоставил бесплатно месячную подпискупо промокоду SIDIMDOMA.
- TVzavr предложил бесплатную подписку на 3 месяца.
- Онлайн-кинотеатр Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» предоставили бесплатный доступ к отечественным фильмам и сериалам, а также детскому и образовательному контенту.
О бесплатном доступе к своему контенту также объявил один из крупнейших порносайтов Pornhub. Правда, это предложение действует только в Италии. Кроме того, издательский дом Conde Nast открыл итальянцам три месяца бесплатного доступа к интернет-версиям журналов Vogue, GQ, Wired и т. д.
Примечательно, что Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обвинила в недобросовестной конкуренции онлайн-видеосервисы, которые стали использовать случаи заражения COVID-19 для привлечения новых подписчиков. Какие сервисы подразумеваются, на сайте АВК не сказано. АВК указывает, что кинотеатры могут прекратить продажу билетов на онлайн-площадках, а также отказаться от показа в кинотеатрах фильмов, которые в дальнейшем планируется показывать в видеосервисах.
Во время нарастающей паники перед угрозой распространения коронавируса, кинотеатры… не закрываются на карантин», — подчёркивается в письме АВК.
16 марта власти Москвы ввели временный запрет на любые развлекательные мероприятия с участием более 50 человек. Аналогичные ограничения действуют в некоторых других городах России, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. После этого театрам, кинотеатрам и концертным залам пришлось отменять запланированные мероприятия или искусственно уменьшать количество доступных мест.
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