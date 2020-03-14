



Компания Apple приняла решение закрыть все свои магазины на две недели — до 27 марта. Исключение составит только Китай, магазины Apple в этой стране уже приостанавливали работу, а недавно были снова открыты.



Это решение связано с риском распространения коронавируса COVID-19. Apple не хочет подвергать опасности своих сотрудников и клиентов, а перерыв сроком в две недели позволит компании выработать и внедрить дополнительные меры защиты от вируса.



Россию это ограничение на затронет, поскольку в нашей стране Apple торгует продукцией через онлайн-магазин.



Ранее компания Apple перевела на надомную работу всех сотрудников, чья деятельность возможна в таком формате. Гендиректор Apple Тим Кук сообщил в твиттере, что компания выделит 15 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также из собственных средств удвоить пожертвования своих сотрудников.



Apple предпринимает и другие меры с распространением коронавируса. Например, ежегодную конференцию для разработчиков WWDC в этом году было решено провести только в онлайн-формате.







