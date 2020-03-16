Поставщики «предстоящей серии AirPods» больше обеспокоены пандемией COVID-19, влияющей на спрос наушников, чем на цепочку поставок. На продажи гаджета могут повлиять такие факторы, как закрытие всех магазинов Apple Store и призывы властей к гражданам оставаться дома во время пандемии. Об этом сообщается в очередном отчете DigiTimes.



Apple выпустила AirPods Pro в октябре 2019 года. Эта модель получила целый ряд улучшений по сравнению с предыдущей версией, таких как система активного шумоподавления, улучшенное качество звучания, защиту от влаги, а также новый дизайн вкладышей.



Ранее в этом месяце уже ходили слухи о том, что новая версия AirPods Pro начального уровня поступит в производство ко второму кварталу 2020 года, но никаких дополнительных подробностей не сообщалось. Предполагается, что неанонсированные наушники могут в конечном итоге стать обычными AirPods третьего поколения с такой же конструкцией, как у Pro-модели, но без активного шумоподавления. Напомним обычные AirPods второго поколения были запущены 20 марта в прошлом году.





