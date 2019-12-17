



Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует добавить поддержку технологию NFC в Систему быстрых платежей Центробанка. Это позволит использовать смартфоны для бесконтактной оплаты покупок по аналогии с Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и прочими подобными системами.



В настоящее время НСПК обсуждает внедрение этой технологии с несколькими кредитными организациями, в том числе с ВТБ, «Тинькофф банком», «Рокетбанком», «Открытием» и «Промсвязьбанком». Рассматривается два возможных варианта использования NFC:



Магазин ставит на товар NFC-метку, в которую добавлена та же информация, что и в QR-код. Покупатель нужно поднести к метке смартфон и подтвердить платёж. В определённых случаях продавцу необходимо указать сумму покупки.

Покупатель прикладывает смартфон к платёжному терминалу, который затем посылает сигнал на смартфон. Покупатель выбирает приложение банка-участника системы и подтверждает платёж.

Первый сценарий потребует того, чтобы Google и Apple дали разрешением на внедрение технологии в смартфоны, работающие на их операционных системах. Для второго сценария это не требуется, но он относительно сложный для покупателя, поскольку лишь на один шаг меньше в сравнении с QR-платежами, которые не получили широкого распространения в России.Система быстрых платежей была запущена Центробанком в начале 2019 года. Используя её, клиенты разных банков могут переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки по QR-коду. К декабрю 2019 года кн ей подключилось около трёх десятков банков и две платёжные системы. Поручение Центробанка о подключении к этой системе выполнили все крупные банки, кроме «Сбербанка», который обещал подключиться к ней до конца марта 2020 года.Бесконтактная оплата пользуется большой популярностью в России. По статистике, около 50% покупок в магазинах производится с помощью смартфонов или банковских карт, поддерживающих технологии бесконтактных платежей.





