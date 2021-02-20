На этой неделе компания Google выпустила первую бета-сборку обновления Android 12. Обладатели смартфонов Pixel уже установили апдейт и получили возможность внимательно ознакомиться с его особенностями.
Полноценной презентации Android 12 ещё не было, компания Google не анонсировала возможности, которые будут реализованы в этом обновлении, поэтому пользователям пришлось самостоятельно изучать его. Те изменения и нововведения, которые сразу бросаются в глаза, были обнаружены почти моментально, но оказалось, что в бета-версии есть срытые функции — они спрятаны в коде и пока не активированы.
Участники сообщества разработчиков XDA Developers раскрыли заблокированные элементы дизайна Android 12 и поделились скриншотами с описанием найденных возможностей.
Экран блокировки, информация на нём и дизайн элементов Always-on Display претерпели значительные изменения. На выключенном экране информация о текущем времени сместилась из центра в правую верхнюю часть экрана, а слева отображается дата и погода. Ниже этого виджета отображаются уведомления. При переходе от выключенного экрана к экрану блокировки шрифт становится более жирным. Если уведомлений нет, часы перемещаются в центр экрана, а если есть, остаются на прежнем месте.
В панели уведомлений полностью непрозрачный фон (сейчас в первой бета-версии он слегка прозрачный). Значки быстрых настроек размещены по сетке 3×3, а ползунок для регулировки яркости экрана более заметен и удобен, поскольку занимает на экране чуть больше места.
Скрытые возможности невозможно активировать самостоятельно. В коде первой бета-версии Android 12 пока нет элементов, которые отвечают за их работу. Очевидно, Goolge будет внедрять эти нововведения постепенно по мере выпуска новых бета-версий обновлённой операционной системы.
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