





Компания Google выпустила первую бета-версию Android 12 и представила дорожную карту развития этого обновления. Апдейт уже доступен (хотя и не всем), его можно установить на некоторые модели смартфонов Google Pixel.В мае 2021 года Google проведёт полноценную презентацию Android 12 на конференции для разработчиков I/O. Там будет рассказано обо всех особенностях и нововведениях в этой ОС, а также о том, какие возможности появятся в ней ближе к дате релиза.Android 12 Developer Preview 1 можно установить на смартфоны Pixel 3, 3 XL, 3a и 3a XL, Pixel 4 и 4 XL, 4a и 4a (5G) и Pixel 5, но обновление доступно только некоторым разработчикам с перепрошивкой вручную и потерей всех пользовательских данных. Первая публичная бета-версия Android 12 выйдет в мае и будет доступна по Wi-Fi участникам программы тестирования.В июне и июле выйдут ещё две пробные сборки, в августе Google выпустит стабильную бету, а затем Release Candidate и финальную сборку обновления. Когда именно состоится релиз Android 12, неизвестно, Google не указала дату на дорожной карте даже ориентировочно. Можно предположить, что обновление выйдет в сентябре.