Android 12

Первая версия Android 12 Developer Preview стала доступна для разработчиков и уже активно ими исследуется. Перемены есть, но большинство из них скрывается глубоко в коде и не заметно обычному пользователю. Однако кое-что интересное уже можно рассказать. 

Например, в интерфейсе Android 12 заметны некоторые нововведения: 
  • В приложении «Настройки» был найден специальный режим, облегчающий использование устройства одной рукой — элементы меню и строки при этом сдвигаются ниже и становятся крупнее. Пока соответствующего переключателя в системе нет, однако режим можно включить при помощи командной строки — не исключено, что он пока тестируется для полноценного внедрения в финальную версию. 
  • Фон «Настроек» стал светло-голубым — пока неясно, будет ли он таковым в финальной версии, или же цвет сменили по ошибке. 
Android 12
  • На рабочем столе теперь можно расположить значки приложений в сетке 4х5. 
  • Появились индикаторы использования камеры и микрофона в верхнем углу дисплея — что-то подобное уже есть в iOS. Однако в Android 12 не ограничились цветными точками, а поместили в док небольшие пиктограммы. 
  • «Панель уведомлений» (верхняя шторка) теперь дает возможность быстро отложить уведомление отдельной кнопкой; кроме того, сами уведомления стали крупнее, их «пузыри» занимают больше места. 
Android 12
  • Чуть изменились некоторые переключатели — к стандартному тумблеру в «Настройках» добавились интуитивные значки вроде «галочки» и «минуса», в зависимости от положения самого тумблера. 
Android 12

По части функциональных возможностей на данный момент было найдено следующее: 
  • Упрощенный вызов экстренной службы. Теперь, вместо последовательного нажатия и удержания нескольких клавиш, можно быстро нажать кнопку только Power пять раз. Появится обратный отсчет (который можно отменить слайдером) и вызов произойдет автоматически. 
Android 12
  • Снижение яркости цветов. Принцип работы схож с «Понижением точки белого» в iOS. Кроме прочего, эта функция снижает ШИМ.
  • С помощью Nearby Share теперь можно передать пароль от Wi-Fi-сети на находящийся рядом девайс в пару кликов, подобно тому, как это сделано в iOS. В Android 11 нужно было сгенерировать QR-код и отсканировать его. 
  • Быстрый запрет доступа к камере или микрофону. Соответствующие иконки можно разместить в «Панели уведомлений». Нажав на такую иконку, пользователь увидит баннер с подтверждением действия, после чего смартфон заблокирует приложениям доступ к камере и микрофону. 
Среди скрытых изменений — автоматическая фоновая кодировка HEIC и дополнение Project Mainline для упрощения обновлений безопасности. 
На данный момент Android 12 Developer Preview доступна для смартфонов Google Pixel 3, 4 и 5 серии. Официальный релиз ожидается в мае, а уже в августе ожидается первая стабильная версия для обычных пользователей.


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Источник:

The Verge The Verge

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