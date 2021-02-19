Первая версия Android 12 Developer Preview стала доступна для разработчиков и уже активно ими исследуется. Перемены есть, но большинство из них скрывается глубоко в коде и не заметно обычному пользователю. Однако кое-что интересное уже можно рассказать.
Например, в интерфейсе Android 12 заметны некоторые нововведения:
По части функциональных возможностей на данный момент было найдено следующее:
Например, в интерфейсе Android 12 заметны некоторые нововведения:
- В приложении «Настройки» был найден специальный режим, облегчающий использование устройства одной рукой — элементы меню и строки при этом сдвигаются ниже и становятся крупнее. Пока соответствующего переключателя в системе нет, однако режим можно включить при помощи командной строки — не исключено, что он пока тестируется для полноценного внедрения в финальную версию.
- Фон «Настроек» стал светло-голубым — пока неясно, будет ли он таковым в финальной версии, или же цвет сменили по ошибке.
- На рабочем столе теперь можно расположить значки приложений в сетке 4х5.
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Появились индикаторы использования камеры и микрофона в верхнем углу дисплея — что-то подобное уже есть в iOS. Однако в Android 12 не ограничились цветными точками, а поместили в док небольшие пиктограммы.
- «Панель уведомлений» (верхняя шторка) теперь дает возможность быстро отложить уведомление отдельной кнопкой; кроме того, сами уведомления стали крупнее, их «пузыри» занимают больше места.
- Чуть изменились некоторые переключатели — к стандартному тумблеру в «Настройках» добавились интуитивные значки вроде «галочки» и «минуса», в зависимости от положения самого тумблера.
По части функциональных возможностей на данный момент было найдено следующее:
- Упрощенный вызов экстренной службы. Теперь, вместо последовательного нажатия и удержания нескольких клавиш, можно быстро нажать кнопку только Power пять раз. Появится обратный отсчет (который можно отменить слайдером) и вызов произойдет автоматически.
- Снижение яркости цветов. Принцип работы схож с «Понижением точки белого» в iOS. Кроме прочего, эта функция снижает ШИМ.
- С помощью Nearby Share теперь можно передать пароль от Wi-Fi-сети на находящийся рядом девайс в пару кликов, подобно тому, как это сделано в iOS. В Android 11 нужно было сгенерировать QR-код и отсканировать его.
- Быстрый запрет доступа к камере или микрофону. Соответствующие иконки можно разместить в «Панели уведомлений». Нажав на такую иконку, пользователь увидит баннер с подтверждением действия, после чего смартфон заблокирует приложениям доступ к камере и микрофону.
На данный момент Android 12 Developer Preview доступна для смартфонов Google Pixel 3, 4 и 5 серии. Официальный релиз ожидается в мае, а уже в августе ожидается первая стабильная версия для обычных пользователей.
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