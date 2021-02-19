В приложении «Настройки» был найден специальный режим, облегчающий использование устройства одной рукой — элементы меню и строки при этом сдвигаются ниже и становятся крупнее. Пока соответствующего переключателя в системе нет, однако режим можно включить при помощи командной строки — не исключено, что он пока тестируется для полноценного внедрения в финальную версию.

Фон «Настроек» стал светло-голубым — пока неясно, будет ли он таковым в финальной версии, или же цвет сменили по ошибке.

На рабочем столе теперь можно расположить значки приложений в сетке 4х5.

Появились индикаторы использования камеры и микрофона в верхнем углу дисплея — что-то подобное уже есть в iOS. Однако в Android 12 не ограничились цветными точками, а поместили в док небольшие пиктограммы.



«Панель уведомлений» (верхняя шторка) теперь дает возможность быстро отложить уведомление отдельной кнопкой; кроме того, сами уведомления стали крупнее, их «пузыри» занимают больше места.

Чуть изменились некоторые переключатели — к стандартному тумблеру в «Настройках» добавились интуитивные значки вроде «галочки» и «минуса», в зависимости от положения самого тумблера.

Упрощенный вызов экстренной службы. Теперь, вместо последовательного нажатия и удержания нескольких клавиш, можно быстро нажать кнопку только Power пять раз. Появится обратный отсчет (который можно отменить слайдером) и вызов произойдет автоматически.

Снижение яркости цветов. Принцип работы схож с «Понижением точки белого» в iOS. Кроме прочего, эта функция снижает ШИМ.

С помощью Nearby Share теперь можно передать пароль от Wi-Fi-сети на находящийся рядом девайс в пару кликов, подобно тому, как это сделано в iOS. В Android 11 нужно было сгенерировать QR-код и отсканировать его.

Быстрый запрет доступа к камере или микрофону. Соответствующие иконки можно разместить в «Панели уведомлений». Нажав на такую иконку, пользователь увидит баннер с подтверждением действия, после чего смартфон заблокирует приложениям доступ к камере и микрофону.

Первая версия Android 12 Developer Preview стала доступна для разработчиков и уже активно ими исследуется. Перемены есть, но большинство из них скрывается глубоко в коде и не заметно обычному пользователю. Однако кое-что интересное уже можно рассказать.Например, в интерфейсе Android 12 заметны некоторые нововведения:По части функциональных возможностей на данный момент было найдено следующее:Среди скрытых изменений — автоматическая фоновая кодировка HEIC и дополнение Project Mainline для упрощения обновлений безопасности.