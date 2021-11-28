Смартфоны известных китайских брендов продолжают взрываться при непонятных обстоятельствах. Очередной инцидент произошел в Индии — там взорвался POCO M3. Об этом сообщил сам владелец девайса в своем Twitter-аккаунте.



Подробностей взрыва устройства практически нет. Пользователь с именем Mahesh и ником @Mahesh08716488 создал свой аккаунт в Twitter в июле 2020 года. Сейчас у него 11 подписчиков. В своем последнем сообщении от 27 ноября парень (если это парень) опубликовал следующее:



«Смартфон POCO M3 моего брата взорвался этим утром…»



My Brother POCO M3 Mobile Blast Today Morning....@s_anuj @TechFactsRafee @iamprasadtech @nanistechlogic @hafizsd pic.twitter.com/MAEkjFVoxn — Mahesh (@Mahesh08716488) November 27, 2021



Никаких подробностей происшествия владелец аккаунта не рассказал, как и не описал последствий взрыва. Он прикрепил всего одно фото, на котором видно, что указанный смартфон сгорел примерно на 60-70%, а сохранилась только верхняя его часть. Можно предположить, что очагом взрыва стал аккумулятор, так как наиболее пострадала именно та часть устройства, где он был установлен. Неизвестно, имеет ли место производственный брак, или же индийцы использовали смартфон не по назначению.







К слову, это не первый случай возгорания девайсов бренда POCO. В апреле и сентябре текущего года из Индии поступили еще два сообщения о взрыве смартфонов POCO X3 — в обоих случаях устройства стояли на зарядке. Внешний вид их повреждений очень похож на то, что продемонстрировал пользователь Mahesh.











Ранее мы рассказали еще о нескольких случаях самопроизвольного взрыва китайских смартфонов: например, Никаких подробностей происшествия владелец аккаунта не рассказал, как и не описал последствий взрыва. Он прикрепил всего одно фото, на котором видно, что указанный смартфон сгорел примерно на 60-70%, а сохранилась только верхняя его часть. Можно предположить, что очагом взрыва стал аккумулятор, так как наиболее пострадала именно та часть устройства, где он был установлен. Неизвестно, имеет ли место производственный брак, или же индийцы использовали смартфон не по назначению.К слову, это не первый случай возгорания девайсов бренда POCO. В апреле и сентябре текущего года из Индии поступили еще два сообщения о взрыве смартфонов POCO X3 — в обоих случаях устройства стояли на зарядке. Внешний вид их повреждений очень похож на то, что продемонстрировал пользователь Mahesh.Ранее мы рассказали еще о нескольких случаях самопроизвольного взрыва китайских смартфонов: например, здесь описаны два случая возгорания девайсов от OnePlus , а тут — флагмана от Xiaomi . К слову, подобные инциденты со смартфонами Apple хоть и случаются, но крайне редко — например, вот это возгорание , скорее всего, произошло с восстановленным «кустарным» методом iPhone





