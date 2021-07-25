Xiaomi приняла решение заменить компонент MIUI Updater на Google Updater — это должно решить проблему с обновлениями европейских версий смартфонов. Об этом рассказал ресурс Piunikaweb.
Речь идет о специальном компоненте системы Android, который отвечает за получение обновлений на смартфон. Обычно сторонние производители, которые интегрируют оболочки собственной разработки, заменяют этот компонент системы на свой собственный. Так было и с Xiaomi — до сих пор девайсы с оболочкой MIUI на борту осуществляли управление апдейтами через компонент MIUI Updater. Однако оказалось, что он лучше работает с китайскими версиями смартфонов, тогда как владельцы глобальных версий девайсов испытывают трудности. Теперь всё должно измениться.
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Mi 10 получили апдейты, которые привнесли на эти девайсы новый компонент Google Updater. Теперь экран обновлений выглядит так же, как на чистом Android — например, на Google Pixel. Xiaomi сообщает, что это нововведение улучшит ситуацию со скоростью выхода дальнейших апдейтов, а также с их доступностью и скоростью загрузки в европейских регионах, в том числе и в РФ.
Ранее Xiaomi уже заменила два приложения собственной разработки на штатные решения от Google — это «звонилка» MIUI Dialer и Messaging. В ближайшее время все поддерживаемые устройства бренда получат апдейт с этими изменениями.
Ранее мы рассказали, что пользователи Xiaomi создали петицию в адрес компании с требованием улучшить работу MIUI для своих регионов. Возможно, описанные выше апдейты как раз и стали ответом на эти требования — Xiaomi решили не тратить ресурсы на «допиливание» своего софта, а просто взять то, что уже хорошо работает.
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