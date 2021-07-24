Windows 11


В сети начали появляться псевдо-установщики Windows 11, которые являются троянами и зловредами. Об этом предупредила «Лаборатория Касперского».

Согласно источнику, злоумышленники распространяют файл под названием 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe. Очевидно, что он маскируется под сборку Windows 11 — и даже сразу с пиратским «активатором». Файл весит 1,75Гб — почти весь этот объем составляет код-пустышка внутри файла с расширением .dll. Такой вес архива призван усыпить бдительность неопытного пользователя и убедить его, что это действительно сборка с ОС. 

Троян

При запуске EXE-инсталлятора всё выглядит как установка обычной Windows-программы — и это уже должно насторожить: настоящая установка Windows выглядит совсем иначе. Этот исполняемый файл скачивает и устанавливает другой — тот самый троян. Стоит отметить, что в «лицензионном соглашении» этой поделки указано, что пользователь устанавливает некую утилиту «86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe» и вместе с ней согласен на установку неизвестного числа стороннего софта — «спонсорских приложений». К сожалению, лишь малый процент пользователей читают лицензионные соглашения.

Троян

После завершения инсталляции троян запускает на вашем компьютере бесчисленное множество других приложений. Среди них есть агрессивные рекламные спамеры, полноценные эксплойты и прочие неприятные вещи.

Отметим, что «приманка» составлена очень грамотно — общеизвестно, что многие качают не только саму Windows, но и «активатор» к ней, так как не желают покупать её официально. Что касается Windows 11 — эта ОС еще даже не вышла в релиз, купить её невозможно, а значит «активаторов» к ней не может быть априори. 



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Источник:

Лаборатория Касперского Лаборатория Касперского

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