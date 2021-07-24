

Из-за набирающего популярность челленджа в соцсети TikTok погибли несколько детей. Об этом рассказал ресурс vice.com.



Blackout Challenge — это съемка на камеру в TikTok того, как человек душит сам себя до потери создания. Специалисты заявляют, что это далеко не новое «развлечени» — чем-то подобным дети и подростки занимались в начале 2000-х и 2010-х годов. Однако сейчас челлендж набирает устрашающую популярность.



Согласно сообщению источника, в США от Blackout Challenge уже погибло как минимум четыре ребенка. 12-летний мальчик из штата Оклахома был обнаружен у себя дома без сознания — он не реагировал ни на какие слова или действия и не дышал. Мальчика с синяками на шее доставили в больницу, в которой он скончался на следующее утро. По мнению полиции, подросток погиб именно от этой «игры».



Другие случаи — это два мальчика из штатов Мемфис и Колорадо возрастом 9 и 12 лет, а также девушка из Италии. К слову, после её смерти итальянские власти запретили TikTok-у регистрировать пользователей младше 13-ти лет.



Представитель полицейского управления Оклахомы, где была обнаружена последняя жертва, сообщил: «Сейчас, как никогда, из-за карантина детям скучно дома, и они пытаются занять свободное время. А социальные сети сегодня являются большой неотъемлимой часть жизни людей — в том числе, несовершеннолетних». Полицейский призвал родителей контролировать, что их ребенок делает в интернете, а не полагаться на его благоразумие.





