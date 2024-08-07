Всем назло: YouTube в России стал еще популярнее после замедления

Ролики готовы смотреть даже при критически низкой загрузке, подтверждают данные Mediascope.
Согласно статистике исследовательской компании, посещаемость сервиса продолжает расти. Так за неделю с 29 июля по 4 августа (когда Хинштейн прогнозировал падение скорости загрузки до 70%) сервисом воспользовались более 82,6 млн человек в сутки. Неделей ранее посещаемость достигала 82,5 млн пользователей. А год назад ролики зашли посмотреть 81,47 млн зрителей. Кроме того, выросло и среднее время просмотра роликов. На прошедшей неделе оно составило 107 против 93 минут в 2023-м.
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Ранее стало известно, что YouTube постепенно начал оживать — некоторые СМИ отмечают возврат скорости к прежним показателям.