Sony отложила выход игры The Last of Us Part II из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в официальном твиттере компании. Изначально релиз был намечен на 29 мая.
На данный момент известно, что SIE приняла решение отложить запуск игры на неопределенный срок. Помимо The Last of Us Part II, компания решила отменить выход Marvel's Iron Man для VR.
Разработчики TLOU из студии Naughty Dog сообщили, что разработка проекта уже завершена и сейчас они занимаются полировкой и устранением багов. Они надеются, что задержка релиза не будет долгой.
Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve.— PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020
На данный момент известно, что SIE приняла решение отложить запуск игры на неопределенный срок. Помимо The Last of Us Part II, компания решила отменить выход Marvel's Iron Man для VR.
Разработчики TLOU из студии Naughty Dog сообщили, что разработка проекта уже завершена и сейчас они занимаются полировкой и устранением багов. Они надеются, что задержка релиза не будет долгой.
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