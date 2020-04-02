The Last of Us Part II
Sony отложила выход игры The Last of Us Part II из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в официальном твиттере компании. Изначально релиз был намечен на 29 мая.

На данный момент известно, что SIE приняла решение отложить запуск игры на неопределенный срок. Помимо The Last of Us Part II, компания решила отменить выход Marvel's Iron Man для VR. 

Разработчики TLOU из студии Naughty Dog сообщили, что разработка проекта уже завершена и сейчас они занимаются полировкой и устранением багов. Они надеются, что задержка релиза не будет долгой.


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