В рамках выставки CES 2020 Sony сделала необычный анонс. Компания представила концепт своего электромобиля Vision-S. О нём пока не очень много подробностей.Электрокар оснащается 33 датчиками, которые располагаются как внутри, так и снаружи, а также несколькими широкоформатными экранами и аудиосистемой «360 Reality Audio».Вместе с японским технологическим гигантом над концептом работали Nvidia, Bosch, Qualcomm, BlackBerry и другие. Платформа для электромобиля была создана компанией Magna. Vision-S оборудован двумя электродвигателями, которые способны развивать максимальную скорость до 240 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды.Своим внешним видом концепт напоминает смесь Porsche и Tesla. Суммарная мощность двигателей составляет 272 л.c. По словам генерального директора Sony Кенитиро Йошиды, этот прототип отражает вклад компании в будущее транспорта.