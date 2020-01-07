В рамках выставки CES 2020 Sony сделала необычный анонс. Компания представила концепт своего электромобиля Vision-S. О нём пока не очень много подробностей.
Электрокар оснащается 33 датчиками, которые располагаются как внутри, так и снаружи, а также несколькими широкоформатными экранами и аудиосистемой «360 Reality Audio».
Вместе с японским технологическим гигантом над концептом работали Nvidia, Bosch, Qualcomm, BlackBerry и другие. Платформа для электромобиля была создана компанией Magna. Vision-S оборудован двумя электродвигателями, которые способны развивать максимальную скорость до 240 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды.
Своим внешним видом концепт напоминает смесь Porsche и Tesla. Суммарная мощность двигателей составляет 272 л.c. По словам генерального директора Sony Кенитиро Йошиды, этот прототип отражает вклад компании в будущее транспорта.
Электрокар оснащается 33 датчиками, которые располагаются как внутри, так и снаружи, а также несколькими широкоформатными экранами и аудиосистемой «360 Reality Audio».
Вместе с японским технологическим гигантом над концептом работали Nvidia, Bosch, Qualcomm, BlackBerry и другие. Платформа для электромобиля была создана компанией Magna. Vision-S оборудован двумя электродвигателями, которые способны развивать максимальную скорость до 240 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды.
Своим внешним видом концепт напоминает смесь Porsche и Tesla. Суммарная мощность двигателей составляет 272 л.c. По словам генерального директора Sony Кенитиро Йошиды, этот прототип отражает вклад компании в будущее транспорта.
Пока неизвестно, планирует ли Sony запуск Vision-S в серийное производство или он создан для демонстрации технологий и мультимедийных решений японской корпорации.
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Больше интересно сколько данный автомобиль пройдёт на одном заряде.