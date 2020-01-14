Sony в этом решила снова пропустить выставку E3. Это подтвердил представитель компании изданию GI.biz. Вместо крупных мероприятий японский технологический гигант решил сосредоточиться на большинстве потребительских мероприятий среднего и мелкого формата, где будут показаны игры для PS4 и PS5.





«Мы долго думали и приняли решение не принимать участие в E3 2020. Мы уважаем организаторов, но текущая концепция выставки не сходится с тем, что нам нужно в этом году», — представитель Sony.



По словам Джейсона Шрайера из Kotaku, основная причина этого решения заключается в конфликте компании с организаторами, который начался в 2019 году. Напомню, таким образом, Sony пропустит уже вторую E3 подряд. Компания демонстрировала свои новинки на других мероприятиях, а также в серии трансляций State of Play.



Вероятно, Sony планирует делиться информацией о PlayStation 5 небольшими порциями. На данный момент были названы первые детали об аппаратном обеспечении, а на выставке CES 2020 компания представила По словам Джейсона Шрайера из Kotaku, основная причина этого решения заключается в конфликте компании с организаторами, который начался в 2019 году. Напомню, таким образом, Sony пропустит уже вторую E3 подряд. Компания демонстрировала свои новинки на других мероприятиях, а также в серии трансляций State of Play.Вероятно, Sony планирует делиться информацией о PlayStation 5 небольшими порциями. На данный момент были названы первые детали об аппаратном обеспечении, а на выставке CES 2020 компания представила логотип PS5. Также стало известно о планах Sony провести мероприятие PlayStation Experience в честь юбилея бренда.





