Сообщения

Разработчики Android готовят к выпуску крупный апдейт «Сообщений». Это приложение по умолчанию установлено почти на все андроид-смартфоны и используется для получения и отправки SMS-сообщений, им ежедневно пользуются сотни миллионов (если не миллиарды) человек.

Этот мессенджер ожидают серьёзные изменения и нововведения. Во-первых, оно поменяет свой дизайн, а во-вторых, в нём станут доступны возможности, к которым привыкли пользователи более продвинутых приложений. В «Сообщениях» появится функция закрепления переписки с определёнными контактами выше других чатов. Можно будет закреплять до трёх чатов для быстрого доступа к ним, а в дальнейшем это количество может быть увеличено в зависимости от откликов, которые соберёт Google. Кроме того, можно будет отмечать отдельные сообщения в переписке звёздочками, чтобы в дальнейшем можно было быстро возвращаться к ним.

Android

Все эти нововведения уже тестируются разработчиками Android, сайт XDA Developers обнаружил в коде свежей версии «Сообщений» свидетельства того, что они внедряются в приложение. Конечно, дефолтным «Сообщениям» ещё очень далеко до функциональности WhatsApp, Telegram и других популярных мессенджеров, однако не может не радовать то, что Google развивает это приложение и делает его всё более удобным. Скорее всего, этот апдейт будет подготовлен к официальному релизу Android 12, который запланирован на начало осени.



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