Состоялась презентация Nintendo Direct. Что показали?

Sonic Superstars

Palia

Persona 5 Tactica

Super Mario RPG

Batman Arkham Trilogy

Сборник игр Metal Gear Solid

Vampire Survivors

Super Mario Bros Wonder

Detective Pikachu Returns

Полная версия трансляции

В след за PlayStation и Xbox эстафету игровых анонсов перехватила Nintendo Switch. В отличие от мастодонтов индустрии, портативную консоль ждет масса интересных проектов. Мы собрали наиболее интересные проекты, которые ожидаются в ближайшем будущем.: осень 2023: зима 2023:17 ноября 202317 ноября 2023: осень 2023: 24 октября 2023: 17 августа 2023: 20 октября 20236 октября 2023Выход большинства тайтлов намечен на осень-зиму этого года. И это вполне достойный повод отдать предпочтение, пожалуй, лучшей портативной консоли на данный момент.