Состоялась презентация Nintendo Direct. Что показали?

В след за PlayStation и Xbox эстафету игровых анонсов перехватила Nintendo Switch. В отличие от мастодонтов индустрии, портативную консоль ждет масса интересных проектов. Мы собрали наиболее интересные проекты, которые ожидаются в ближайшем будущем.
Sonic Superstars
Дата выхода: осень 2023
Palia
Дата выхода: зима 2023
Persona 5 Tactica
Дата выхода:17 ноября 2023
Super Mario RPG
Дата выхода: 17 ноября 2023
Batman Arkham Trilogy
Дата выхода: осень 2023
Сборник игр Metal Gear Solid
Дата выхода: 24 октября 2023
Vampire Survivors
Дата выхода: 17 августа 2023
Super Mario Bros Wonder
Дата выхода: 20 октября 2023
Detective Pikachu Returns
Дата выхода: 6 октября 2023
Полная версия трансляции
Выход большинства тайтлов намечен на осень-зиму этого года. И это вполне достойный повод отдать предпочтение, пожалуй, лучшей портативной консоли на данный момент.
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