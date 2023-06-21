Состоялась презентация Nintendo Direct. Что показали?

Артем
птап.jpg

В след за PlayStation и Xbox эстафету игровых анонсов перехватила Nintendo Switch. В отличие от мастодонтов индустрии, портативную консоль ждет масса интересных проектов. Мы собрали наиболее интересные проекты, которые ожидаются в ближайшем будущем.

Sonic Superstars 


Дата выхода: осень 2023

Palia


Дата выхода: зима 2023

Persona 5 Tactica 
Дата выхода:17 ноября 2023

Super Mario RPG 


Дата выхода: 17 ноября 2023

Batman Arkham Trilogy


Дата выхода: осень 2023

Сборник игр Metal Gear Solid 


Дата выхода: 24 октября 2023

Vampire Survivors 


Дата выхода: 17 августа 2023

Super Mario Bros Wonder


Дата выхода: 20 октября 2023

Detective Pikachu Returns


Дата выхода: 6 октября 2023

Полная версия трансляции


Выход большинства тайтлов намечен на осень-зиму этого года. И это вполне достойный повод отдать предпочтение, пожалуй, лучшей портативной консоли на данный момент.

Купить Nintendo Switch OLED на AiliExpress
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
билайн запустил витрину с видеоиграми Steam, Epic Games и других популярных магазинов с кешбэком 10%
В Steam вышел симулятор вашего друга-пессимиста
Представлены необычные «умные» наушники. Они могут заменить смартфон и болтать с ChatGPT

Рекомендации

Рекомендации

В Android наконец исправят баг, который бесит владельцев смартфонов уже много лет
Wildberries вводит новое правило: вам придется дальше идти за заказом и больше стоять в очереди
🎉 Вышла iOS 16.4. Новых функций очень много!
Как заблокировать экран iPhone, не трогая кнопку Power. Это новая функция iOS 16.4

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии