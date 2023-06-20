В Steam вышел симулятор вашего друга-пессимиста

Главный герой игры Doomer может шататься во дворе, гладить крысу, залипать в интернете и предаваться унылым размышлениям о жизни.Разработчики из российской студии Grabli Team представили симулятор жизни думера. Для тех кто не в курсе, так называют людей рожденных во второй половине 90-х годов, с крайне депрессивными взглядами на жизнь. Главному герою уже за 20, он так и не определился в жизни и все что ему остается, это слоняться по провинциальному району среди многоэтажек. Благо, у пессимиста есть много важных дел: ходить из комнаты в комнату, запустить старый комп ударом кулака по корпусу, выйти во двор, оглядеть гаражи, закурить сижку и швырнуть бычок в стенку.Также есть развлечения и поувлекательнее, например, погладить карманную крысу или послушать музыку на кнопочной мобилке.Игра находится в раннем доступе, но уже начинает привлекать свою аудиторию в Steam 92% отзывов — положительные. Правда, скачать «Думера» успели всего 13 человек. Судя по трейлерам, графика у проекта очень даже неплохая, а пейзажи пост-советской глубинки и антураж провинциальной хрущевки воссоздан с любовью. Сейчас Doomer можно забрать всего за 112 рублей, ко дню релиза цена поднимется до 300 рублей.64-разрядная Windows 10;: i5-2400 или выше;4 ГБ;GTX960, GTX 1050Ti, RX560 или выше;5 ГБ.