Представлены необычные «умные» наушники. Они могут заменить смартфон и болтать с ChatGPT

Устройство было создано компанией Vernte. Оно работает на собственной прошивке под управлением Android при помощи дисплея и поддерживает голосовое общение с нейросетью.Главной фишкой гаджета стала встроенная система на базе Android 11с фирменной оболочкой iLuminous OS. Она позволяет запускать приложения при помощи 2-дюймового сенсорного OLED-дисплея на правом наушнике. Сопряжение с телефоном возможно, но, по сути, необязательно. Достаточно установить любой музыкальный сервис из Google Play.За производительность отвечает 8-ядерный процессор и 4 или 6 ГБ оперативки. Если подписки на сервисы нет, музыку можно загрузить в память, на борту 128 или 256 ГБ, в зависимости от выбранной конфигурации. Для телефонных разговоров есть слот для сим-карты с поддержкой 4G LTE. Из дополнительных датчиков заявлен гироскоп, акселерометр, соединение по Bluetooth 5.0, G-сенсор, а также GPS и компас.Общаться можно не только по телефону и это, пожалуй, самая интересная фишка. Vernte реализовала поддержку ChatGPT через VoiceGPT. Пользователи смогут задавать вопросы нейросети голосом и получать ответы от чат-бота.Что касается качества звучания, в наушники установлены 57-мм драйверы с поддержкой музыкальных форматов без потери качества и функцией объемного звучания. Также заявлен активный шумодав и 45 часов автономной работы.Чудо-наушники доступны для предзаказа на Kickstarter от 299 долларов (~25 000 рублей). Рассылка намечена на октябрь 2023 года.