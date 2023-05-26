Состоялся запуск бета-версии мобильного приложения VK-видео

Артем
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Бета-версия уже доступна в Google Play и RuStore пользователям устройств на Android, в ближайшее время появится версия для iOS. 

В приложении доступен онлайн- и офлайн-просмотр видео с возможностью сохранения понравившихся роликов в «Избранное» или папки с плейлистами. В каталоге доступны фильмы, сериалы, видео от блогеров, стримы и эксклюзивные шоу. Самые интересные моменты можно быстро находить с помощью тайм-кодов, которые упрощают навигацию. Также ролики можно смотреть в фоновом режиме «Картинка в картинке». 

Для входа и регистрации в VK Видео используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов VK. Рекомендации и просмотры видео во «ВКонтакте» синхронизируются с мобильным приложением VK Видео. Также смотреть видеоконтент в отдельном приложении можно без авторизации или регистрации.

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В VK отметили, что функциональность и рекомендательные алгоритмы будут совершенствоваться с учетом пожеланий зрителей и авторов платформы.
Полноценный запуск VK Видео может состояться уже этой осенью.

Скачать VK Видео в RuStore

Скачать VK Видео в Google Play

Скачать VK Видео для Android TV
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