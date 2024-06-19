Сотовых операторов лишат возможности пакостить абонентам

В Госдуму внесён законопроект, который в случае принятия обяжет сотовых операторов оповещать абонента о намерении расторгнуть договор и отобрать телефонный номер. Сейчас этот процесс автоматизирован и происходит без ведома абонента, что может навредить ему.
Законодатели хотят обязать операторов уведомлять абонентов об отключении номера как минимум за десять дней до этого события. Они должны будут отправлять предупреждение через SMS, электронную почту, личный кабинет на сайте оператора или портал «Госуслуги».
В настоящее время закон «О связи» не обязывает сотовых операторов оповещать абонентов об отъёме номера телефона. Лишиться денег на счёте и номера очень просто, ничего делать для этого не требуется. Достаточно лишь несколько месяцев не совершать никаких платных действий (внесение абонентской платы, звонки, сообщения, выход в интернет, списание за подписки), после чего оператор сначала включит плату за отсутствие активности, а когда счёт будет опустошён, разорвёт контракт, отберёт номер и передаст или продаст его другому человеку.
Иногда это приводит к большим проблемам. Если абонент не отвязал номер от соцсетей, электронной почты и банковских кабинетов, в его аккаунты может зайти следующий обладатель этого номера и похитить ценные данные и денежные средства или каким-то способом навредить репутации предыдущего владельца.
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