РЖД вновь запустит фирменную «Аврору» между двумя столицами

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Как будет выглядеть легендарный поезд, курсирующий между Москвой и Петербургом показали в рамках ПМЭФ 2024.Обновленный поезд «Аврора» вместит одну тысячу пассажиров. В состав входит 15 двухэтажных вагонов с сидячими местами двух вариантов: со стандартной и улучшенной компоновкой. Среди них предусмотрен штабной вагон с местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, СВ и вагон-бистро.Комфорт в пути обеспечивается системами климат-контроля, биотуалетами, местами для багажа и вещей. Дизайн интерьера выполнен с голубых, серых и бежевых тонах, а удобные сиденья с функцией поддержки спиныбудут покрыты экокожей.Для зарядки мобильных устройств предусмотрены розетки с портами USB-A и USB-C, а также откидными столиками. Кресла в вагонах с улучшенной компоновки разворачиваются на 180 градусов, а угол наклона спинки можно настроить под себя. Также в поезде предусмотрены двухместные купе с телевизором.Ранее «Аврора» курсировала между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы. Ожидается, что обновленный поезд возобновит рейсы уже в конце этого года. Время в пути составит около 5,5 часов.