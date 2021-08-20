





Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о перезапуске своей видеоплатформы. Собственная технология адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой полностью снимает ограничения на одновременное число зрителей, подключённых к одной трансляции, и обеспечивает просмотр в сетях с нестабильным соединением и на слабых устройствах.Обновления коснулись и качества картинки. Теперь пользователям доступен просмотр видео и прямых эфиров в высоком качестве 4К, оценить которое поможет стриминг на сетевые медиаплееры Chromecast и AirPlay. Функция появится на платформах iOS, Android и в десктопной версии «ВКонтакте». Технология Chromecast позволяет транслировать видео с мобильных устройств на экран компьютера или телевизора. С помощью AirPlay пользователи iPhone, iPad или Mac смогут смотреть на экране телевизора видео со своих девайсов с использованием Apple TV или стороннего устройства с поддержкой AirPlay.Видеоролики высокого качества занимают больше места, поэтому «Видео ВКонтакте» теперь поддерживает загрузку файлов размером до 256 Гбайт. Это откроет широкие возможности для профессиональных и полупрофессиональных авторов, а также обладателей цифровых камер сверхвысокой чёткости.Отдельное внимание команда «Видео ВКонтакте» уделила адаптивности технологии видеостриминга — в настройках плеера появится 7 параметров качества видео, в том числе Full HD и 4К, между которыми зритель сможет при желании переключаться. По умолчанию в плеере включена функция автоматического выбора качества, её задача — адаптироваться под характеристики устройства и скорость интернет-соединения, выбрать максимально возможное качество персонально для зрителя и обеспечить лучший пользовательский опыт во время просмотра видео и прямых трансляций.Ещё одной долгожданной возможностью для пользователей станет формат Picture-in-Picture — он позволит, не прерывая просмотр видео или прямого эфира, продолжить навигацию в мобильном приложении ВКонтакте на iOS и Android или в других приложениях на смартфоне. Для этого видеоплеер можно свернуть в мини-окно — для этой функции реализована новая кнопка.