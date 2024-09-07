Создатели Фандом Феста показали Москву, как часть фантастически вселенных. Вышло безумно красиво
Артем Фунтиков —
Ролик созданный совместно с диджитал-художником Вадимом Соловьевым, показывает красоты столицы и фантастических героев, живущих рядом с нами.
В съемках участвовали известные косплееры, которых можно будет встретить на Фандом Фесте 14 и 15 сентября на московской площадке Main Stage. Среди них косплеер и стример Анатолий Исаенко (SteinHolic), солист группы «лампабикт» и участница кавердэнс команд NUGGETS и PartyHard Екатерина Попеско.
Закадровым голосом стал Ислам Ганджаев, знакомый фанатам аниме «Человек-бензопила» и «Клинок, рассекающий демонов».
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