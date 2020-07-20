





На YouTube-канале Playerunknown's Battlegrounds вышло видео The Sanhok Tapes («Записи с Санока»), которое длится семь минут. Действие ролика разворачивается во вселенной игры и повествует о нескольких сотрудниках, отвечающих за организацию «королевской битвы».Герои следят за очередным матчем, в ходе которого у одного из отрядов перестают работать отслеживающие устройства. После неудачного расследования им приходится отчитываться перед начальством. К их видеочату подключается неизвестный, который может оказаться самим Playerunknown. Но об этом, судя по всему, мы узнаем из следующего ролика.Возможно, The Sanhok Tapes — это только первое видео из серии роликов, которые будут знакомить игроков с происходящим во вселенной PUBG.