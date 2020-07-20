





Компания Xiaomi выпустила в продажу в Китае игровой компьютерный стол, за которым можно играть или работать как сидя, так и стоя. Он оснащён электроподъёмником, который регулирует высоту столешницы в пределах от 71 до 121 сантиметра.Столешница стилизована под покрытие карбоновым волокном. Конструкция выдерживает компьютерное оборудование весом до 70 кг, то есть на столе можно разместить мощный игровой ПК, акустику, несколько мониторов и различные аксессуары. Доступны два варианта столешницы с вырезами различной формы.На стол выведена приборная панель, показывающая температуру процессора и позволяющая управлять музыкой и различными параметрами компьютера (какими именно — можно запрограммировать в специальном приложении).Выпуск этого стола финансировался сбором средств на краудфандинговой площадке Youpin в Китае. Стол продаётся за 1900 юаней, что составляет примерно 20 тысяч рублей.Приобрести этот стол в настоящее время можно только в Китае, однако многие успешные товары с Youpin становятся доступны в других странах, в том числе России. Если компания будет довольна спросом на этот продукт, можно ожидать, что он будет производиться более массово и появится в продаже в нашей стране.