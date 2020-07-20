





Спустя десять лет с момента выпуска Minecraft игроки нашли локацию, которая всё это время отображалась на заставке игры. Это оказалось непросто, ведь мир Minecraft почти бесконечен, и все эти годы он только расширялся.Чтобы найти эту локацию, нужно запустить бета-версию Minecraft с номером 1.7.3, ввести зерно 2151901553968352745 или 8091867987493326313 (работоспособны оба варианта), а затем координаты X=61.48~, Y=75, Z=-68.73~.Локация была найдена с помощью ресурса Minecraft@Home, которому игроки со всего мира добровольно предоставляют ресурсы своих компьютеров для распределенных вычислений на платформе BOINC. Фактически компьютерам пришлось перелопатить и проанализировать почти все локации в игре. Поиск занял примерно месяц.Уже придумано новое испытание для фанатов Minecraft: они пытаются найти в игре самый высокий кактус. В настоящее время рекорд принадлежит кактусу высотой в 22 блока.