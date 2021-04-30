



Как и ожидалось, Еврокомиссия обвинила компанию Apple в нарушении антимонопольных норм в сфере музыкального стриминга. Размер штрафа за это нарушение может быть огромным — 10% от годового дохода компании в странах Евросоюза (это сотни миллионов евро).



Проверка проводилась Еврокомиссией по обращению Spotify. Музыкальный сервис утверждал, что Apple препятствует конкуренции на рынке музыкальных сервисов, взимая 30-процентную комиссию с платежей и запрещая пользователям оплачивать подписку в обход биллинга App Store, чтобы обойти эту комиссию. При этом сама Apple по очевидной причине освобождена от таких расходов, благодаря чему может устанавливать более низкие цены.



Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер пояснила суть претензий к Apple:





Проблема в том, что во всей экосистеме Apple существует только одна возможность стриминга — через App Store. Устройствами Apple пользуются миллионы людей, большинство из которых крайне неохотно переключаются на другие системы. Конкурирующие стриминговые платформы вынуждены платить комиссию в 30%, чтобы продавать свои услуги через App Store и по контрактным условиям им запрещено информировать подписчиков о существовании более дешевых предложений. Таким образом, Apple создает значительные конкурентные преимущества для собственного стриминга.

Еврокомиссия направила компании Apple письмо с изложением претензий и теперь ждёт от неё ответа с предложением набора мер, призванных изменить бизнес-практику на рынке музыкального стриминга. Если регулятор будет удовлетворён ответом, Apple избежит штрафа.Спор Spotify с Apple начался ещё в 2019 году. Сначала компании публично и очень эмоционально обменялись претензиями друг к другу, а затем стали решать вопрос более спокойно в юридической плоскости. Можно считать, что Spotify победил в этом споре, причём Apple придётся снизить комиссионный сбор не только для этого сервиса, но и для остальных, иначе компании грозит очень большой штраф.Вестагер также добавила, что в настоящее время Еврокомиссия ведёт ещё два расследования в отношении Apple. Одно из них связано с платёжной системой Apple Pay, а другое с рынком игр для мобильных устройств. Когда будут завершены эти расследования, неизвестно.





