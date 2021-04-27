Сегодня стало известно, что ФАС оштрафовала компанию Apple более чем на 900 миллионов рублей (свыше 12 миллионов долларов) за злоупотребления доминирующим положением на рынке. Ещё более крупный штраф может «прилететь» ей в Евросоюзе, где тоже проводится антимонопольная проверка.
По данным источников Financial Times, со дня на день Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер объявит результаты проверки, проведённой в отношении Apple по жалобе Spotify. В 2019 году шведский музыкальный сервис Spotify пожаловался в Еврокомиссию на нечестные, по его мнению, способы ведения бизнеса со стороны Apple. Он сослался на то, что правила для приложений, установленные в App Store, ограничивают выбор пользователей и сдерживают инновацию и развитие конкурентной среды. По словам юристов Spotify, Apple действует на этом рынке одновременно и как один из игроков, и в качестве рефери, то есть подстраивает правила исключительно под свои интересы и решает все спорные вопросы в свою пользу.
Как и многие другие сервисы, Spotify жаловался на 30-процентные комиссионные отчисления с платежей, проводимых через App Store. Например, в США премиум-подписка на Spotify на собственном сайте сервиса обходится пользователям в 9,99 доллара в месяц, а если оформлять её в мобильном приложении для iOS через биллинг App Store, придётся выложить 12,99 доллара. Apple находится в более привилегированном приложении: компания освобождена от комиссионных платежей может брать с пользователей Apple Music по 9,99 доллара в месяц.
Если Еврокомиссия сочтёт, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением в App Store, компания может быть оштрафована на несколько сотен миллионов евро. Еврокомиссия также может обязать её изменить условия и правила в App Store — например, заставит снизить комиссию для разработчиков под угрозой новых штрафных санкций.
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